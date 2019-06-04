كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تصدر تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الصين تحذيرًا لمواطنيها بشأن السفر للولايات المتحدة، قائلة، إن الزائرين الصينيين قد تم استجوابهم ومقابلاتهم وتعرضوا لأشكال أخرى لما وصفوه بالتحرش من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

ويحث التحذير الصادر، اليوم الثلاثاء، المواطنين الصينيين والهيئات الممولة من الصين في الولايات المتحدة على تكثيف وعيهم بالسلامة والإجراءات الوقائية والاستجابة "بشكل مناسب ونشط".

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يأتي هذا التحذير، وسط نزاع تجاري مرير على نحو متزايد بين الجانبين وفرض تشديد للهجرة من قبل إدارة "ترامب".

وأصدرت وزارة الثقافة والسياحة، اليوم أيضًا، تنبيهًا خاصًا بالسفر للولايات المتحدة، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة إطلاق النار والسلب والسرقة في البلاد.

كما تم حث الطلاب الصينيين في الخارج يوم الاثنين لتقييم المخاطر التي ينطوي عليها في ظل قيود التأشيرة المشددة.