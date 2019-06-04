كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب لرئيسة وزراء بريطانيا: سنبرم اتفاقا تجاريا كبيرا جدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا "تجاريا كبيرا جدا" مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.

ووجه ترامب الشكر لماى لأدائها وظيفة رائعة.

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وقال إنه لا يعرف توقيت مغادرة ماى لمنصبها لكن يتعين عليها أن تبقى قليلا، مضيفا"دعونا نبرم هذا الاتفاق".

ويلتقى الرئيس الأمريكى وماى برجال أعمال بريطانيين وأمريكيين فى اليوم الثانى من الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا. وسيعقدان مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق.