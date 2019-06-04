كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تنتقد قصة "بي بي سي" حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدعية أن "الوصول نادرًا إلى بعض الضحايا"، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قصة الفظائع المزعومة التي ارتكبها الجنود الباكستانيون بحق المدنيين في منطقة وزيرستان المتاخمة لأفغانستان.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، لم تلجأ الإدارة الباكستانية إلى أي كلمات في شجب قصة "بي بي سي" الأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في باكستان.

وقالت خدمة العلاقات العامة للقوات المسلحة في باكستان، في بيان، إن قصة شبكة وسائل الإعلام الحكومية البريطانية " بي بي سي" كانت مليئة بالتخمين.

ووصف بيان القوات المسلحة، القصة، بأنها "حزمة مليئة بالأكاذيب"، متهمًا "بي بي سي" كذلك بانتهاك القواعد الصحفية.

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وحسب الوكالة: "يتم الكشف عن زوايا القصة وغزلها ومصداقيتها من حقيقة أنه خلافًا للادعاءات المنشورة، لم تتلق خدمة العلاقات العامة للقوات المسلحة في باكستان سوى استبيانًا قضائيًا عبر البريد الإلكتروني".

وردًا على ذلك، قدمت خدمة العلاقات العامة للقوات المسلحة في باكستان فرصة كاملة حتى التفاعل لمعرفة الحقائق (نسخة مرفقة)، ولم يستجب فريق "بي بي سي" أبدًا وقام بقصة متوقعة مسبقًا.

وذكر البيان: "القضية قيد النقاش رسميًا مع سلطات هيئة الاذاعة البريطانية".

سعت القصة التي تحمل عنوان: "الكشف عن انتهاكات باكستان لحقوق الإنسان السرية"، والتي صدرت في 2 يونيو، إلى "تسليط الضوء" على "جرائم القتل والتعذيب" التي يُزعم أن الجنود الباكستانيين ارتكبوها في وزيرستان الجبلية، بينما تقول، إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد قُتلوا في باكستان بعد الحرب الباكستانية على الإرهاب.