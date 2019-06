كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. موقف محرج لترامب مع الملكة البريطانية داخل القصر الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج خلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا ولقائه بالملكة إليزابيث الثانية.

حيث لم يتعرف الرئيس الأمريكي على هدية كان قد قدمها للملكة البريطانية في زيارة سابقة، بحسب ما نقل موقع "ITV".

فخلال زيارته لقصر باكنغهام مشى الرئيس الأمريكي والملكة بجانب تمثال صغير لحصان، لتبادره الملكة البريطانية بالسؤال إن كان يذكر هذا التمثال، ليجاوبها ترامب بالنفي.