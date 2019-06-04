كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيارون الهنود يواصلون البحث عن متسلقي جبال الهيمالايا المفقودين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف طيارو القوات الجوية الهندية عملية البحث عن فريق من متسلقي جبال الهيمالايا المفقودين منذ أواخر مايو.

واليوم الثلاثاء، هو اليوم الرابع على التوالي من البحث في ولاية أوتارانتشال الشمالية بعد رصد خمس جثث في الثلج في صور عالية الدقة التقطت يوم أمس الاثنين.

وقال الدكتور فيجاي كومار جوجداندي، حاكم أوتارانتشال، إن الجثث هي من بين المتسلقين الثمانية المشاركين في الحملة. مضيفًا، أن المتسلقين الثلاثة الآخرين يفترض أنهم ماتوا.

وكان الفريق، برئاسة المتسلق البريطاني المخضرم مارتن موران، يهدف إلى رسم طريق جديد إلى قمة ناندا ديفي إيست التي يبلغ ارتفاعها 647 مترًا (21250 قدمًا) وكان آخر اتصال مع معسكر القاعدة في 26 مايو.