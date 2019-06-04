كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسلمون حول العالم يبدأون الاحتفال بالعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بعيد الفطر، وهو وقت للعائلات والاحتفالات.

يصادف العطلة نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يصوم المسلمون المتدينون من شروق الشمس إلى غروبها. كما كان الحال في السنوات السابقة.

كان العالم الإسلامي منقسمًا عند تحديد موعد العيد، لأنه يعتمد على رؤية القمر الجديد بالعين المجردة، فالمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة تبدأ العيد اليوم الثلاثاء، في حين أن مصر، وسوريا، والأردن، وغيرها حدد أن اليومهو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم غدٍ الأربعاء هو يوم العيد.

ويأتي العيد هذا العام في العادة في مناسبة احتفالية، وسط الحرب والاضطرابات في أكثر من منطقة.