بعد مجزرة الخرطوم.. المجلس العسكري السوداني يلغي التزاماته مع المعارضة

بعد مجزرة الخرطوم التي نفذها العسكر السوداني في حق المعتصمين، أعلن المجلس العسكري اليوم الثلاثاء، عن إلغاء كل اتفاقاته السابقة مع المعارضة.

وقال رئيس المجلس العسكري السوداني في بيان بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيلغي كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، في أعقاب أعمال عنف في العاصمة الخرطوم بعد تحرك قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن “القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام”.

وذكر برهان، إن الانتخابات ستجرى خلال تسعة أشهر.

يشار إلى أن مجزرة فض اعتصام الخرطوم أمس، جر انتقادات دولية شديدة اللهجة للمجلس العسكري، وأعلنت قوى التغيير في البلاد على خلفيته عصيان مدني شامل.