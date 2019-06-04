بعد خصم المقاصة: السلطة الفلسطينية توقف دفعات للكهرباء الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية أوقفت دفعات مالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تزود الكهرباء للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية. وحسب الإذاعة، فإن السلطة الفلسطينية أقدمت على هذه الخطوة في أعقاب خصم إسرائيل مبالغ من مستحقات الضرائب والجمارك الفلسطينية بزعم أنها تدفع للأسرى وعائلات الشهداء.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ300 مليون شيكل، وأصبح حجم الدين ملياري شيكل.

وأضافت الإذاعة أن السلطة الفلسطينية طالبت السلطات المحلية في الضفة بعدم تسديد حسابات شركة الكهرباء الإسرائيلية والاحتفاظ بالأموال بحوزتها، وذلك "كتعويض عن الميزانيات التي يقدمها الحكم المركزي في رام الله والذي جرى تجميده في الأشهر الأخيرة".

وتتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية شديدة في أعقاب رفضها تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، حسب الاتفاقيات بين الجانبينن وذلك بعد خصم إسرائيل مبالغ من هذه الأموال بذريعة أنها تُدفع للأسرى وعائلات الشهداء.