ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الطارمية إلى 6

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد القتلى من القوات الأمنية جراء هجوم الطارمية شمال بغداد، ارتفع إلى 6 قتلى".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثاً عن "إرهابيين" فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة "إرهابيين" من الذين أطلقوا النار على القوات.

