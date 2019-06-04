'واتساب' تخطط لإطلاق ميزة جديدة

ووفقا لصحيفة "مترو"، تتمثل الفكرة في إمكانية النقر على أزرار مخصصة تؤدي إلى مهام محددة داخل "واتساب".

وتهدف الميزة إلى تفاعل الشركات مع العملاء من خلال تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، لذا من المحتمل أن يتعلق الأمر بإجراء عمليات شراء أو ترتيب عمليات التسليم.



وتأتي الميزة كمحاولة من "فيسبوك" لكسب المزيد من الأموال عبر "واتساب"، ومن خلال تحسين خدمات الأعمال، يمكن للتطبيق جذب المزيد من الشركات والتمويل.

إلى هذا، لم يجر تشغيل الميزة حتى الآن في النسخة التجريبية.