ضبط ادوية مخالفة للضوابط بصحبة مسافر صيني في جمرك مطار البصرة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في جمرك مطار البصره ضبطت، اليوم، حقيبتين ادوية بشرية مخالفة، وبدون موافقات رسمية بصحبة مسافر صيني الجنسيه يروم ادخالها للعراق".
وأضافت الهيئة، أنه تم "تنظيم محضر بحجز المواد اعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".
وأضافت الهيئة، أنه تم "تنظيم محضر بحجز المواد اعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".
يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة للحد من دخول المواد الممنوعة والمخالفة وخاصة التي تمس حياة المواطنين.
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