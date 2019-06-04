الاستخبارات العسكرية: البغدادي يتنقل في هذه المناطق

ونقلت قناة "الميادين" عن العلاق قوله إن "التعاون مع دول الجوار على درجة عالية خصوصا فيما يتعلق بسوريا وإيران". وأضاف، أن "البغدادي يتنقل في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق". وكان مصدر استخباري عراقي أكد، السبت (27 نيسان 2019)، أن البغدادي يتواجد في تدمر السورية.



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