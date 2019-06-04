انت الان تتابع القضاء الأميركي يردّ طلبات إل تشابو بشأن تعديل ظروف حبسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إل تشابو

ردّ قاض فدرالي في بروكلين كلّ طلبات تاجر المخدرات حواكين غوسمان الملقّب بـ "إل تشابو" في ما يخصّ تعديل ظروف حبسه، باعتبار أن خطر فرار الزعيم السابق لكارتل سينالوا ما زال قائما.

وكان إل تشابو قد طالب في مطلع أيار/مايو بتعديلات عدّة في ظروف حبسه بانتظار صدور العقوبة في حقّه في 25 حزيران/يونيو بعدما أدانته المحكمة بعشر تهم رئيسية في الثاني عشر من شباط/فبراير.

وقد وضع تاجر المخدرات المكسيكي منذ تسليمه إلى السلطات الأميركية في 2017 في سجن "متروبوليتان كوركشنال سنتر" الذي يخضع لحماية مشددة في جنوب مانهاتن. وهو يقبع في زنزانة تمتدّ على خمسة أمتار طولا وثلاثة عرضا لا نافذة فيها تضاء على الدوام بنور اصطناعي.

وكان غوسمان قد طالب خصوصا أن يتسنّى له الخروج في الهواء الطلق يوميا لمدّة ساعتين على الأقل، علما أنه ينقل إلى زنزانة أخرى كلّ يوم ليتسنّى له التحرّك.

وفي قرار صدر الاثنين، رفض القاضي براين كوغان هذه الطلبات، مذكّرا بأن هذه التدابير اتّخذت في وضع خاص نظرا إلى أن السجين قد سبق له أن فرّ من السجن مرتين.

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واعتبر القاضي أن خطر فراره من جديد لا يزال قائما كما يقول مكتب المدعي الفدرالي في بروكلين جيفري بيرمان.

وجاء في قرار القاضي أن هذه التدابير الاستثنائية "لا ترمي إلى معاقبة السجين وهي ليست لا مفرطة ولا تعسفية".

ورفض كوغان أيضا طلب غوسمان النفاذ إلى متجر السجن، بحجة أنه قد يستخدم الكثير من الأغراض المعروضة فيه كأسلحة، فضلا عن طلبه الحصول على سدادات للأذنين لأنها قد تعرّضه لخطر في حال لم يسمع إنذارات معينة.

وقد تفرض على خواكين غوسمان (62 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة. وسبق أن أعلن وكلاء الدفاع نيتهم استئناف الحكم المزمع صدوره في 25 حزيران/يونيو.