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ترامب يأمل بـ"اتفاق تجاري مهم" مع بريطانيا أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن أمله في إبرام "اتفاق تجاري مهم للغاية" مع بريطانيا بعد بريكست. وقال "سننجزه" خلال استضافته مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعًا لكبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى بريطانيا.

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