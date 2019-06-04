الصين تدعو مواطنيها في الولايات المتحدة إلى توخي الحذر

دعت الصين الثلاثاء رعاياها الى "تقييم المخاطر بشكل كامل" قبل السفر إلى الولايات المتحدة محذرة بشكل خاص من الجريمة.

وتأتي دعوة الصين وسط نزاع تجاري محتدم وتوترات أخرى بين البلدين، وفق وسائل إعلام رسمية.

وأصدرت وزارة الخارجية بشكل منفصل بيانا اتهمت فيه الشرطة الأميركية "بمضايقة" بعض المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة.

وأغضبت الصين بشدة خطوات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بزيادة الدعم لتايوان بما في ذلك إبحار سفن أمريكية عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي في الصين.

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وقال وزير الدفاع الصيني وي في كلمة أمام منتدى شانجري-لا الأمني في سنغافورة إن الصين ”ستقاتل حتى النهاية“ إذا حاول أحد التدخل في علاقتها مع تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها سيتم استرداده بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال وي، أول وزير دفاع صيني يتحدث في منتدى شانجري-لا منذ عام 2011، إن عمليات بكين العسكرية في آسيا هي للدفاع عن النفس فحسب لكنها لن تتردد في التصدي لأي هجوم على مصالحها.

وقبل ذلك استهدفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي بعقوبات صارمة لتضيف عنصرا جديدا يساهم في تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت أعلن خلاله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه سيزور الصين قريبا لإجراء المزيد من المحادثات.

وقالت وزارة التجارة إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى ”قائمة الكيانات“ الخاصة بها في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة.