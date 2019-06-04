المعارضة السودانية ترفض إعلان المجلس العسكري

رفضت المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، إعلان المجلس العسكري إجراء انتخابات بعد 9 أشهر.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، فإن المعارضة السودانية تقول إن العصيان المدني مستمر.

وذكرت وسائل إعلام أن عدداً من الشوارع في الخرطوم مغلقة.

وكانت لجنة أطباء السودان، أعلنت ارتفاع عدد القتلى في أحداث فض الاعتصام أمس إلى 35 شخصا.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اكد إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر.

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وبين رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن السبيل الوحيد للحكم في السودان هو صندوق الاقتراع

وقال:"سنسلم الحكم لمن يختاره الشعب، والجيش لن يقف عقبة في وجه التغيير".

وتابع:"ألغينا الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير".

وأشار إلى "تهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني، وإيقاف التفاوض والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر".

ودعا المجلس النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام.