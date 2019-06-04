شكرا لقرائتكم ترمب لماي: دعونا ننجز هذا الاتفاق التجاري المهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، عن أمله في إبرام "اتفاق تجاري مهم للغاية" مع بريطانيا.

وأبلغ ترمب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً "تجارياً كبيراً جداً" مع المملكةالمتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كما وجه الشكر لماي لأدائها وظيفة رائعة. وقال إنه لا يعرف توقيت مغادرة ماي منصبها، لكن يتعين عليها أن تبقى قليلا.

وأضاف "دعونا نبرم هذا الاتفاق".

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يأتي هذا في وقت يشكل إبرام اتفاق تجاري ثنائي يدخل حيز التنفيذ بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي الأولوية القصوى للزعيمين.

وقد ضم الاجتماع في قصر سانت جيمس نحو عشر شركات رائدة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبالتزامن، انضم عدد من قادة أحزاب المعارضة البريطانية إلى متظاهرين في الشوارع احتجاجاً على زيارة ترمب.

يذكر أن بريطانيا كانت نظمت الاثنين استقبالا رسميا، وبسطت السجادة الحمراء للرئيس الأميركي وزوجته، قبل حضورهما للمأدبة مع الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام.

وكانت الملكة إليزابيث، أكدت الاثنين، خلال لقائها ترمب أنها على ثقة بأن القيم والمصالح المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستظل توحّد بين البلدين.

وفي كلمة خلال مأدبة بقصر باكنغهام تحدثت الملكة أمام ترمب وزوجته ميلانيا عن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقالت: "ونحن ننظر إلى المستقبل، أشعر بثقة في أن قيمنا المشتركة ومصالحنا المشتركة ستظل توحد بيننا". وأضافت: "نحتفل الليلة بتحالف ساعد في ضمان سلامة ورخاء شعبينا لعقود من الزمن، وأعتقد أنه سيستمر لسنوات طويلة قادمة".