الحاج حسن: عيد الفطر يمر ثقيلا على طرابلس والوطن كله

اشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يمر ​عيد الفطر​ المبارك ثقيلا على عاصمة الشمال ​طرابلس​ والوطن كله، والفرح يقفل ابوابه على عوائل الشهداء العسكريين الذين استشهدوا في المدينة، اثر الاعتداء الارهابي على المراكز العسكرية. الرحمة للشهداء الابطال والشفاء للجرحى من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​".

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