قال عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ "‏الله يرحم الشهدا يللي سقطوا من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ السهرانين على أمن الوطن والمواطنين". وتابع فتفت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هالعملية الارهابية يللي بيرفضها الدين والعقل والإنسانية، ويللي عكّرت صفو ​مدينة طرابلس​ وسرقت فرحتها ليلة العيد، مش رح تلوي من عزيمتها ووطنيتها وانتمائها للدولة ومؤسساتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر فتقت دان العملية الارهابية في طرابلس: لن تلوي من عزيمتها ووطنيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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