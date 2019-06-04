بدأت ترتيبات استقبال المعزين في بلدة حوش تل صفية غربي ​بعلبك​، بالشهيد العريف يوسف علي فرج الذي سقط شهيدا في مواجهة ​الإرهاب​ التكفيري ليلا في ​طرابلس​ واعتبر والد الشهيد علي فرج أن ولده يوسف سقط شهيدا دفاعا عن الوطن ولا تعليق عندي على شيء آخر وتلقيت خبر الاستشهاد بحزن وأسى وتجري مراسم التشييع إلى مثواه الاخير عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في جبانة البلدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء ترتيبات استقبال المعزين في بلدة حوش تل صفية غربي بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.