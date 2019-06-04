استنكر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان "العملية الإرهابية التي استهدفت لبنان وكل اللبنانين في طرابلس"، مطالبا اللبنانيين ان "يكونوا عينا ساهرة مع الجيش والقوى الأمنية والمقاومة لحماية لبنان من اي إستهداف إرهابي".
وفي بيان له رأى قبلان ان "على السياسيين تشكيل شبكة امان تحمي لبنان من المخاطر المحيطة به فيتعاونوا ويتضامنوا ويتمسكوا بالمعادلة التي حررت أرضه وحمت شعبه وحفظت استقراره".
من جهة اخرى إعتذر قبلان عن استقبال المهنئين بالعيد نظرا للوضاع الحرجة التي تمر بها منطقتنا وحداداً على شهداء الجيش وقوى الامن الداخلي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلان استنكر العملية الارهابية بطرابلس: لتشكيل شبكة امان تحمي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.