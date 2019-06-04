قبلان استنكر العملية الارهابية بطرابلس: لتشكيل شبكة امان تحمي لبنان

استنكر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ ​عبد الامير قبلان​ "العملية الإرهابية التي استهدفت ​لبنان​ وكل اللبنانين في ​طرابلس​"، مطالبا اللبنانيين ان "يكونوا عينا ساهرة مع الجيش و​القوى الأمنية​ و​المقاومة​ لحماية لبنان من اي إستهداف إرهابي".

وفي بيان له رأى قبلان ان "على السياسيين تشكيل شبكة امان تحمي لبنان من المخاطر المحيطة به فيتعاونوا ويتضامنوا ويتمسكوا بالمعادلة التي حررت أرضه وحمت شعبه وحفظت استقراره".

من جهة اخرى إعتذر قبلان عن استقبال المهنئين بالعيد نظرا للوضاع الحرجة التي تمر بها منطقتنا وحداداً على ​شهداء الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​.