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الجيش نعى الملازم أول الشهيد حسن فرحات والمجند ابراهيم محمد صالح

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نعت ​قيادة الجيش​ – مديرية التوجيه، الملازم أول ​حسن علي​ فرحات والمجند ابراهيم ​محمد صالح​، اللذين استشهدا يوم أمس، خلال تعرض بعض المراكز العسكرية التابعة للجيش و​قوى الأمن الداخلي​ في منطقة طرابلس إلى ​إطلاق نار​، وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيدين:

· الملازم أول حسن علي فرحات:

- من مواليد 24/11/1990 ​برعشيت​ – ​بنت جبيل​.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 14/10/2008، ورقي الى رتبة ملازم اعتباراً من 1/8/2012 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1/8/2015.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- الوضع العائلي: متأهل دون أولاد.

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( تحدد مراسم التشييع لاحقاً)

· المجند ابراهيم محمد صالح:

- من مواليد 13/8/ 1998 جديدة - ​مرجعيون​.

- تطوع في الجيش بتاريخ 3/7/2017.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.

- الوضع العائلي: عازب.

( تحدد مراسم التشييع لاحقاً)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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