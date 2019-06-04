الجيش نعى الملازم أول الشهيد حسن فرحات والمجند ابراهيم محمد صالح

نعت ​قيادة الجيش​ – مديرية التوجيه، الملازم أول ​حسن علي​ فرحات والمجند ابراهيم ​محمد صالح​، اللذين استشهدا يوم أمس، خلال تعرض بعض المراكز العسكرية التابعة للجيش و​قوى الأمن الداخلي​ في منطقة طرابلس إلى ​إطلاق نار​، وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيدين:

· الملازم أول حسن علي فرحات:

- من مواليد 24/11/1990 ​برعشيت​ – ​بنت جبيل​.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 14/10/2008، ورقي الى رتبة ملازم اعتباراً من 1/8/2012 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1/8/2015.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- الوضع العائلي: متأهل دون أولاد.

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( تحدد مراسم التشييع لاحقاً)

· المجند ابراهيم محمد صالح:

- من مواليد 13/8/ 1998 جديدة - ​مرجعيون​.

- تطوع في الجيش بتاريخ 3/7/2017.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.

- الوضع العائلي: عازب.

( تحدد مراسم التشييع لاحقاً)