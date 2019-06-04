الاتحاد: للوقوف مع القوى الأمنية صفا واحدا دفاعا عن استقرار لبنان

اشار ​حزب الاتحاد​ في بيان إثر الحادث ​الإرهاب​ي الذي حصل في ​طرابلس​ عشية ​عيد الفطر​ والذي أسفر عن سقوط كوكبة من شهداء المؤسسة العسكرية والأمنية، الى انه "مرة جديدة تدفع طرابلس ضريبة الدم وتفتدي كل لبنان، فالهجوم الإرهابي الذي حصل في هذه المدينة الوادعة عشية عيد الفطر المبارك جاء ليبدد نعمة الأمن التي عاشتها هذه المدينة مؤخرا من خلال اعتداء إرهابي سافر على ​القوى الأمنية​ سقط بنتيجته كوكبة من الشهداء".

ودان حزب الاتحاد "العمل الإرهابي الجبان الذي يهدف إلى النيل من استقرار لبنان وهيبة القوى الأمنية فهو يدعو إلى الوقوف مع القوى الأمنية في وجه كل من يحاول النيل من لبنان وتهديد أمنه واستقرار شعبه كما يتوجه حزب الاتحاد بالتحية إلى شعبنا الصابر في طرابلس والذي أثبت عدم احتضانه لمثل هذه الحالات الشاذة"، واستنكر "العمل الإرهابي الجبان فإنه يتقدم من ​الجيش اللبناني​ والقوى الأمنية وأسر الشهداء بالتعازي مؤكدا على وقوفه مع هذه القوى في صف واحد دفاعا عن كل أمن لبنان واستقراره سواء في وجه العدو الصهيوني أم في وجه الإرهاب التكفيري الذي يتخذ من الدين ستارا ويدعو حزب الاتحاد إلى الالتفاف حول الجيش وتحصين الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة لتفويت الفرصة على العدو الصهيوني ومنه من استغلال أي رأي عام ضد هذه القوى".