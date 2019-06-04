طارق المرعبي: ستبقى طرابلس كما الشمال البيئة الحاضنة للجيش والقوى الامنية

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏من جديد تقدم المؤسسات العسكرية والامنية الشهداء من اجل ​لبنان​ حزننا عميق على الشباب الابطال وتعازينا الحارة لاهاليهم وللمؤسسات الامنية، وستبقى ​طرابلس​ كما الشمال البيئة الحاضنة للجيش و​قوى الامن الداخلي​ وكافة ​القوى الامنية​ وحمى الله لبنان من شر الفتن".

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