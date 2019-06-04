الجديد: الارهابي مبسوط لم يفجر نفسه بل قتل خلال القائه قنبلة على الجيش

افادت مصادر أمنية لقناة "الجديد" بان الارهابي عبدالرحمن مبسوط لم يفجّر نفسه عمداً أمس في طرابلس، لافتة الى ان "ما حصل هو أنه وخلال تحضّر مبسوط لالقاء قنبلة على الجيش اللبناني، أصيب إصابة مباشرة ما تسبب بسقوط القنبلة من يده فانفجرت واردته قتيلاً".
من جهة اخرى وجه الارهابي مبسوط رسالة الى صاحب الشقة التي اقتحمها وتحصّن بداخلها، وكتب على المرآة: "سامحني أخي المسلم قدر الله، أحبك فـ لله لم أقصد".
وأرسل مبسوط رسالة صوتية عبر تطبيق وتسآب وجاء فيها :"مايا حبيبة قلبي الله يكرمك سامحيني ان كنت في حقك مقصر، الآن أنا ذاهب الى غزوة في سبيل الله، انتِ طالق وعندما تخرجين الى المحكمة وتعطينهم هذا التسجيل سيعرفون أني طلقتك".
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