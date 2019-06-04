سلام استنكر عملية طرابلس الارهابية: للتكاتف والابتعاد عن كل المشاحنات

استنكر رئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام العمل الارهابي الذي تعرضت له مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر، معتبرا ان "ما اصاب عاصمة الشمال أصاب لبنان من اقصاه الى اقصاه"، داعيا الى "التكاتف والتضامن والابتعاد عن كل المشاحنات والتجاذبات التي تُضعف البلاد".
وتوجّه سلام بأحر التعازي الى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والى أهالي العسكريين الذين سقطوا شهداء على أرض طرابلس.
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