سلام استنكر عملية طرابلس الارهابية: للتكاتف والابتعاد عن كل المشاحنات

استنكر رئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام العمل الارهابي الذي تعرضت له ​مدينة طرابلس​ ليلة ​عيد الفطر​، معتبرا ان "ما اصاب عاصمة ​الشمال​ أصاب ​لبنان​ من اقصاه الى اقصاه"، داعيا الى "التكاتف والتضامن والابتعاد عن كل المشاحنات والتجاذبات التي تُضعف البلاد".

وتوجّه سلام بأحر التعازي الى ​قيادة الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ والى أهالي العسكريين الذين سقطوا شهداء على أرض طرابلس.