النشرة: الطيران الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية على علو منخفض فوق قرى النبطية

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​، ان ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ يحلق في هذه الاثناء على علو منخفض فوق النبطية و​اقليم التفاح​ وصولا الى ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​، وينفذ غارات وهمية بشكل دائري صعودا حتى جزين وامتدادا الى صور وساحل الزهراني.

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