الصين تحض رعاياها على توخي الحذر في الولايات المتحدة

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بكين: وجهت الصين الثلاثاء تحذيرين إلى رعاياها المسافرين إلى الولايات المتحدة حضتهم من خلالهما على توخي الحذر والتنبه من مضايقات الشرطة والجريمة.

يأتي التحذيران وسط نزاع تجاري محتدم بين أكبر اقتصادين في العالم وتوترات أخرى منها اتهامات متبادلة بشأن سجل حقوق الإنسان في الجانبين.

وأوردت وسائل إعلام رسمية نقلا عن بيان لوزارة الثقافة والسياحة "أخيرا، وقعت (حوادث) إطلاق نار وسرقة وسلب متكررة في الولايات المتحدة".

وحض البيان السياح الصينيين على "تقييم المخاطر بشكل كامل" و"زيادة التيقظ إزاء الأمن والسلامة".

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وفي تحذير منفصل قالت وزارة الخارجية الصينية إن أجهزة تطبيق قانون أميركية قامت بشكل "متكرر" باستخدام أساليب مثل الهجرة ومقابلات "لمضايقة" مواطنين صينيين في الولايات المتحدة.

وحض البيان الرعايا الصينيين والمؤسسات الممولة من الصين في الولايات المتحدة على توخي الحذر "وزيادة التيقظ وتعزيز التدابير الوقائية".

يأتي التحذيران غداة إعلان وزارة التعليم أن الطلاب والأكاديميين يواجهون مشكلات تتعلق بالتأشيرات الأميركية وحضتهم على تقييم "مخاطر" السفر إلى الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد تعثر المفاوضات لحل الخلاف التجاري بين البلدين.

وفي الأشهر الأخيرة أعرب مسؤولون ومشرعون أميركيون عن مخاوفهم من احتمال استغلال الطلاب والأكاديميين الصينيين في عمليات التجسس لحساب الحكومة الشيوعية.