السكيتيوي يعود للتدريب في القسم الثاني

توصل فريق المغربي الفاسي لكرة تقدم، المنافس في القسم الوطني الثاني، لاتفاق رسمي مع الإطار الوطني، عبد الهادي السكيتيوي، من أجل الإشراف على الفريق، الموسم المقبل، في مساعيه للصعود للقسم الوطني الأول.

وحسب قناة “الرياضية” على صفحتها الرسمية موقع التواصل الأجتماعي “فايسبوك”، فإن السكيتيوي، سيشرف بشكل رسمي على “الماص” الموسم المقبل، والذي يرغب في تفادي أخطاء هذا الموسم، وتحقيق الصعود لقسم الأضواء العام المقبل.

وسبق للسكيتيوي أن أشرف على مجموعة من الأندية المغربية، خاصة فريق حسنية أكادير، الذي أمضى معه مواسم متميزة، قبل أن يشتغل في الإدارة التقنية لفريق الوداد، ثم مدربا أولا للفريق في وقت لاحق.