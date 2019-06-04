مؤلم.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 44 آخرون في انقلاب حافلة بأكادير

أفادت السلطات المحلية لعمالة أكادير إداوتنان أن ثلاثة ( 3 ) أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 44 آخرون بجروح 4 من بينهم إصاباتهم خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب حافلة لنقل الركاب على مستوى جماعة إنسوان، عمالة أكادير إداوتنان.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي لأكادير لتلقي العلاجات الضرورية.

وتم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.