20 مليون أورو من «الأوروبي للإنشاء» للشركة العامة

منح البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قرضا بقيمة 20 مليون أورو للشركة العامة المغرب، لمساندة المشاريع الخضراء الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تساهم في بعض سلاسل القيمة و/أو الأنظمة الإيكولوجية الصناعية، لتصبح الشركة العامة أول بنك شريك في هذا البرنامج الجديد.

ويحظى هذا القرض بالدعم المالي للاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، ويندرج في سياق برنامج البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الهادف إلى إدماج مكثف للمقاولات الصغرى والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.

وستتمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة المؤهلة لهذا البرنامج من الاستفادة من مساندة مربحة، تضم تمويلا ومنحة الاستثمار وخبرة تقنية، لمساعدتها على التحقق من استدامة مشروعها للاستثمار الأخضر، وبفضل تمكينها من اقتناء “تجهيزات خضراء”، سيكون بمقدور تلك المقاولات اقتراح منتجات أكثر تنافسية، وزيادة صادراتها، وولوج أسواق جديدة عبر الاتصال بشركات دولية.

وتروم اتفاقية القرض، المبرمة من طرف مديرة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالمغرب ماري أليكسندرا فييو ابوري، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة أحمد اليعقوبي، بحضور وفد الاتحاد الأوروبي، تعزيز الشراكة التي تجمع بين الشركة العامة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير منذ 2012. وبالنسبة للشركة العامة، تأتي هذه الشراكة لتجسد إرادتها في مساندة المقاولات الصغرى والمتوسطة للرفع من تنافسيتها وضمان استمراريتها، ولتؤكد بذلك دورها كفاعل مسؤول عن الانتقالية الطاقية عبر تمويلاتها والتزامها إزاء المقاولات التي ترغب في التأثير بشكل إيجابي على العالم.