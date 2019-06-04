مجزرة السودان…تفاصيل يوم دام آخر في سجل التاريخ العربي -فيديو

فريق “البيجيدي” يمنع سؤالا لأحد برلمانييه لوزير الداخلية بسبب حمولته العنصرية الجالية السودانية في المغرب تقاطع كل مظاهر الاحتفال بعيد الفطر اجتماع غير رسمي يجمع مسؤولين مغاربة مع نظرائهم الأوربيين في الرباط..هذه مضامينه

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