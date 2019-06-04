قريبًا على "نتفليكس": الموسم الثالث من La Casa de Papel

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "نتفليكس" المشهورة عالميا في مجال خدمة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، أمس الإثنين عن الموسم الثّالث من مسلسل الإثارة الإسباني "لا كازا دو بابيل" (La Casa de Papel)، الّذي سيبدأ عرضه في التاسع عشر من تموز/ يوليو المُقبل بشكل حصريّ عبر المنصّة، بعد أن عرض جزءاه السّابقان عبر قناة Antena 3 الإسبانية أيضًا.

ووعد الإعلان جمهور متابعي المسلسل بجرعة جديدة من الإثارة وتسارع الأحداث، لا تقلّ عن الّتي عهدوها في الجزأين السّابقين، إذ يحكي الموسم الجديد عن أن المعركة الّتي لم تنتَهِ بين عصابة البروفيسور والشرطة، والّتي تحتّم على أعضاء العصابة إعادة لمّ شملها ولقاء البروفيسور من أجل النجاة من مطاردة الشرطة لها حول العالم.

وأثار مسلسل "لا كازا دو بابيل" الإسبانيّ ضجّة واسعة حول العالم حين عرض جزؤه الأوّل، لافتًا الانتباه إلى حبكته الاستثنائية، وهو ما جعله أحد أشهر الأعمال الإسبانية حول العالم، إذ تدور أحداثه حول "البروفيسور"، الرجل العبقري الذي يخطط للحصول على 2.4 مليار دولار من الدار الملكية لسكّ العملة في إسبانيا، ويساعده في تحقيق خطته عصابة من ثمانية أفراد لا تُعرف أسماؤهم وتم استبدالها بأسماء مدن عالمية.

وعدا عن كمية المشاهدات الكبيرة والضجيج الّذي أثاره المسلسل والتفاعل الكبير في مواقع التواصل، ظهر نجاح العمل بشكل بارز في مواقع تقييم الأفلام والمسلسلات، إذ قال 97% من متصفحي "جوجل" إنهم أحبوا المسلسل، وحصل على علامة 8.6 من 10 في قاعدة بيانات السينما imdb، وعلى 87% في موقع التقييم Rotten Tomatoes.