اتحاد تركمان العراق يعلق على الغاء 'عيديات' الموظفين ويطالب بتطبيق 'العدالة' مع كردستان

وأوضح البياتي، "نحن مع رئيس الوزراء في تطبيق العدالة ونقف معه ونسانده رغم ان المبلغ المصروف قليل"، مؤكدا بـ أن "حكومة الإقليم منعت دفع إيرادات النفط البالغ 2.625 مليار دولار إلى الحكومة العراقية في الأشهر الخمسة الأخيرة حسب قانون الموازنة الاتحادية إضافة إلى سرقات بيع النفط الذي قد يصل 600 الف برميل يوميا وتصل ايراداته التي ضعف هذا المبلغ".
وطالب البياتي بـ "تطبيق العدالة مع الإقليم أيضا والذي استفاد الإقليم علاقته الجيدة مع رئيس الوزراء سوءا واستغلالا ولم يتخذ دولته ووزارة المالية أي موقف حيال ذلك"، معتبرا "العدالة وتطبيق القانون روح ونفس الحكومة العصرية ونحن نقف معه ونؤيده بشرط أن تراعى وتنطبق على الجميع بالتساوي دون غض النظر عن مبالغ طائلة وطلب اعادة مبالغ ضئيلة لعدد من الموظفين".
ونشرت الخليج 365، أمس الاثنين، وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجه من خلالها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء العيديات التي منحتها بعض الوزارات لمنتسبيها.
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