القبض على شخصين قتلا محامياً في ذي قار قبل أيام

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من خلية الصقور في ذي قار اعتقلت مرتكبي عملية قتل المحامي أكرم السعيدي في عملية نوعية استمرت 48 ساعة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة".



وكانت نقابة المحامين العراقيين أعلنت، السبت (1 حزيران 2019)، عن مقتل المحامي أكرم السعيدي بعد اختطافه على أيدي مجهولين في محافظة ذي قار.

إلى ذلك، قال مصدر أمني، السبت (1 حزيران 2019)، أن "المحامي أكرم السعيدي تم اختطافه من قبل مجهولين قبل خمسة ايام، وعثر (السبت 1 حزيران 2019) على جثته داخل حاوية للنفايات في منطقة مهجورة ضمن محافظة ذي قار"، مبينا ان "الجثة كانت مقيدة الايدي وعليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".