وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة".
وكانت نقابة المحامين العراقيين أعلنت، السبت (1 حزيران 2019)، عن مقتل المحامي أكرم السعيدي بعد اختطافه على أيدي مجهولين في محافظة ذي قار.
إلى ذلك، قال مصدر أمني، السبت (1 حزيران 2019)، أن "المحامي أكرم السعيدي تم اختطافه من قبل مجهولين قبل خمسة ايام، وعثر (السبت 1 حزيران 2019) على جثته داخل حاوية للنفايات في منطقة مهجورة ضمن محافظة ذي قار"، مبينا ان "الجثة كانت مقيدة الايدي وعليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخصين قتلا محامياً في ذي قار قبل أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.