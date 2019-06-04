مقتل 'داعشيين' تسللا إلى قضاء عامرية الصمود في الأنبار

وقال محمود في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الجيش والشرطة والعشائر قتلت عنصرين من داعش تسللا إلى منطقة الآبار غربي قضاء عامرية الصمود بعد الاشتباك معهما".

وشهدت محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً ويقود دراجة نارية يحمل فيها عبوات ناسفة في قضاء القائم غربي المحافظة.