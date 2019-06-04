تركيا تؤكد استمرار عملية 'المخلب' في شمال العراق

وقال أكار خلال جولة تفقدية على الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع العراق بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن "مكافحة الإرهاب مستمرة داخل تركيا، إضافة إلى عملية المخلب المتواصلة خارج الحدود، في شمال العراق".
وأضاف: "خلال الأيام السبعة الأخيرة تم تحييد 25 إرهابيًّا في العمليات ضد أهداف في شمال العراق. علاوة على 11 آخرين داخل تركيا"، ماضياً إلى القول: "وبذلك بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ 27 مايو 64".
وأضاف: "خلال الأيام السبعة الأخيرة تم تحييد 25 إرهابيًّا في العمليات ضد أهداف في شمال العراق. علاوة على 11 آخرين داخل تركيا"، ماضياً إلى القول: "وبذلك بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ 27 مايو 64".
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية مدعومة بمروحيات هجومية في منطقة هاكورك شمالي العراق.
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