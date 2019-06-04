عدسة الخليج 365 تجولت في حي الصدرية ببغداد ورصدت إقبال الناس على المطاعم التي تقدم الوجبة الصباحية الأشهر في العيد "الكاهي والقيمر"، إضافة الى المشويات و"الباجة". الصور أدناه بعدسة علي جاسم





















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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول فطور بعد آخر إفطار في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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