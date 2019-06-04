أداة قطر بأفريقيا ومخطط إيران للعراق بنشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تطرقت النشرة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تفاهم أمريكي بريطاني حول رؤية واحدة ضد تهديدات إيران، والسنغالي كريم واد.. أداة قطر للتدخل في أفريقيا، ورئيس المجلس العسكري: القوى السياسية تحاول الانفراد بحكم السودان.. الجيش الليبي: مجلس الدولة جند الأطفال للقتال مع المليشيات.
وفي عالم الاقتصاد تطالع في النشرة 60% نسبة توقعات حدوث ركود اقتصادي أمريكي في 2020.. مخاوف التباطؤ العالمي تصعد بالذهب قرب ذروة 3 أشهر.. تراجع الأسهم الأمريكية مع هبوط قطاع التكنولوجيا.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2019.
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