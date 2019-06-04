مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في انفجار بولاية بغلان الأفغانية

قُتل شخصان، اليوم الثلاثاء، وأصيب 14 آخرون في انفجار بولاية بغلان الأفغانية.

وتشهد أفغانستان عمليات إرهابية ينظمها عادة تنظيم طالبان وتنظيم داعش الإرهابيان وتسفر أحيانا عن سقوط قتلى ومصابين.

وتكثف حركة طالبان من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

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وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة الأفغانية كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها أي ما يعادل 55,5% من البلاد.

ومنذ عام 2012، تحصد الذخائر غير المنفجرة من قذائف هاون وقنابل وصواريخ أعدادا متزايدة من الضحايا في أفغانستان، بحسب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام التي أحصت ما معدّله 150 قتيلا شهريا في عام 2017.

وتبلغ نسبة الأطفال بين ضحايا الذخائر غير المنفجرة 80%، يقضي أغلبهم أثناء محاولتهم اللهو بها غير مدركين للمخاطر التي تهددهم.

وبحسب الدائرة الأممية فقد تدهورت الأوضاع بشكل كبير بعد عام 2014 إثر تصعيد القتال بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي التي تزرع العديد من الألغام يدوية الصنع.