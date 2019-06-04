فهد خميس يكشف لـ"العين الرياضية" أسباب تراجع مستوى الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى فهد خميس، نجم الكرة الإماراتية السابق، أن الدوري الإماراتي شهد تراجعا كبيرا لأسباب عدة.
وأكد خميس، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن هناك العديد من الأمور تسببت في هذا الأمر، أبرزها مستوى الأجانب وغياب الجماهير.
وتابع خميس: "علينا دراسة أسباب التراجع بشكل صحيح، من أجل معالجة الأخطاء".
"العين الرياضية" ترصد رأي فهد خميس حول الدوري الإماراتي في هذه المقابلة.
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