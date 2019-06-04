الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في 12 دولة عربية

أعلنت12 دولة عربية، الإثنين، أن يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو/حزيران هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت اللجنة المُكلّفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440 هجرية في دولة الإمارات إن "الثلاثاء، يعدّ غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد"، وهو ما أفادت به المملكة العربية السعودية ، عبر بيان أصدره الديوان الملكي، بناءً على تقرير المحكمة الرسمية في البلاد.

في السياق ذاته، ذكر ديوان الوقف السني في العراق، الإثنين، أن الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2019 يعتبر أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد رصد هلال شوال.

وقالت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين إن، الإثنين، متمم لشهر رمضان، والثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.

كما ينطبق الأمر ذاته في دول الكويت واليمن ولبنان، والجزائر والصومال وجزر القمر وجيبوتي، وموريتانيا.

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ودوليا يمثّل، الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك في فرنسا وروسيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا.

وتمني المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أن يحل العيد على المسلمين البالغ تعدادهم 5 ملايين شخص في البلاد بالخير.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت خلاله دار الإفتاء بجمهورية مصر العربية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء أول أيام العيد، وعلى غرارها الأردن وفلسطين وسوريا، وليبيا والسودان وتونس.

وأفاد مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، الإثنين، بأن، الأربعاء، 5 يونيو/حزيران 2019، أول أيام عيد الفطر، إضافةً إلى اليابان والصين وتايلاندا وماليزيا وإندونيسيا التي يستقبل جميعها هذه المناسبة، الأربعاء.

من جانبها، أكدت لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا أن الثلاثاء الـ 4 يونيو /حزيران هو أول أيام عيد الفطر المبارك في البلاد بعد ثبوت رؤية هلال شوال في عدة مناطق.