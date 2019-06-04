الان تتابع الصين تحذر السياح والشركات: السرقة والعنف المسلح بإنتظاركم في امريكا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:
ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية الصينية حذرت الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة من أنها قد تواجه مضايقات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
وقالت إن وزارة السياحة أيضا حذرت السياح الصينيين من تهديدات محتملة مثل السرقة والعنف المسلح خلال زيارة الولايات المتحدة.
وهذه هي أحدث تحذيرات تصدرها بكين وسط حرب تجارية مريرة وغيرها من أشكال التوتر بين البلدين.
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