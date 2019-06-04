الان تتابع أطباء السودان المركزية: 35 قتيلاً بفض إعتصام القيادة العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365: قتل أكثر من 35 متظاهرا وجرح المئات جراء قيام القوات السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الاثنين، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين الثلاثاء. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أصدرته ليلا “ارتقى قبل قليل عدد من الشهداء لا يقل عن خمس برصاص المجلس العسكري الانقلابي بمدينة الخرطوم بحري ليرتفع عدد الشهداء إلى ما يزيد عن ?? شهيدا. وجرح المئات”.

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