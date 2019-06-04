البرهان: السبيل لحكم السودان هو صندوق الانتخابات

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان في بيان اليوم إن السبيل لحكم السودان هو صندوق الانتخابات و أعلن وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والاستمرار في محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق.
ودعا البرهان النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف بساحة الاعتصام .
كما دعا لانتخابات عامة في السودان خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر .
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