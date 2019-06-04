شكرا لقرائتكم إغلاق شوارع في الخرطوم.. وارتفاع عدد القتلى لـ 35 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين - في بيان ليل الاثنين الثلاثاء - أن حصيلة القتلى في محيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ارتفعت إلى 35.

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" في الخرطوم، الثلاثاء، أنه تم إغلاق عدد من الشوارع في العاصمة السودانية، بعد أحداث الاثنين.

وشهد يوم الاثنين إطلاق نار في محيط اعتصام القيادة العامة في الخرطوم مما أدى إلى مقتل العشرات.

واتهمت قوى الحرية والتغيير القوات الأمنية بفض الاعتصام بالقوة عبر إطلاق النار، في حين نفى المجلس العسكري الانتقالي الأمر، مؤكداً أنه لاحق مجموعة من الفارين، توجهوا من منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام إلى وسطه.

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وإثر ذلك، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فجر الثلاثاء، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتُّفِق عليه سابقًا، وإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر.

وقال في بيان بثّه التلفزيون الرسمي: "قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر من الآن". وأضاف أن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي".

السودان (فرانس برس)

إلى ذلك، أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث ساحة الاعتصام بالخرطوم، الاثنين، ودعا النيابة العامة للتحقيق في هذه الأحداث.

كما حمل قوى الحرية التغيير مسؤولية إطالة أمد التفاوض، معتبراً أنها تتحمل المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان، لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر".