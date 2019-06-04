مصراوي
قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة 96 مادة في قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، وبذلك تكون اللجنة انتهت من مناقشة القانون كاملًا.
وأضاف كدواني لـ"مصراوي"، أن ما يؤخر إقرار القانون من اللجنة ومن ثم البرلمان حتى الآن، وجود خلاف حول بعض المواد المتعلقة بالغرامات والعقوبات التي تصل للسجن في مشروع القانون المقدم، ويجري التفاوض مع الحكومة بشأنها، إلى جانب رغبة اللجنة في استطلاع رأي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، في بعض المواد، لكن مناقشة القانون تمت...
كانت هذه تفاصيل خبر 8 آلاف جنيه للسرعة الزائدة.. «دفاع النواب» تنهي قانون المرور بعد العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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