الأسمر: أبواب بكركي مشرعة للرحمة وكررت اعتذاري للراعي واعترفت له بخطأي

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام السابق بشارة الاسمر، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي انه استهل زيارته بوضع اكليل من الزهر على ضريح مثلث الرحمة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، طالبا منه الرحمة من عليائه، وأكّد الأسمر ان ابواب بكركي مشرعة للرحمة والرجاء، كاشفاً انه كرر اعتذاره من الراعي، واعترف امامه بالخطأ الذي ارتكبه.
ولفت الاسمر الى ان ناقشنا بموضوع الاتحاد العمالي العام وطريقة ادائه وتمنيت من الراعي ان تستمر العلاقة بين الاتحاد وبكركي كما كانت، وانا كنت أتواصل بشكل مباشر ويومي مع بكركي، ولي الفخر ان انتمي لبكركي، وما لقيته من سيد بكركي هو اكبر مما يتصوره اي انسان من الرحمة والتفهم والمسامحة الى اكبر حدود، وختم بالاشارة الى ان الزيارة روحية اليوم، لان البطريرك الراعي هو بالغعل الراعي للمجتمع اللبناني والمسيحي في لبنان.
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