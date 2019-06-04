اللواء عثمان من طرابلس: ارهابي طرابلس كان بحال نفسية غير مستقرة وعمله عمل افرادي

اشار مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ الى ان ​الارهاب​ي عبد الرحمن مبسوط كان بمفرده اثناء تنفيذ العملية الارهابية، وقد تم توقيفه في العام 2016 بعد ان سافر الى ​سوريا​، كما تم سجنه واخلي سبيله بعد سنة سجنية ونصف وهو كان بحال نفسية غير مستقرة وعمله عمل افرادي، والواقع ان ما حصل امر ارهابي اليم على ​طرابلس​ ولبنان، وما حصل ليس بالسهولة ان يتكرر ولكن يجب ان نكون بجهوزية كبيرة.

واعتبر عثمان في تصريح له بعد تفقد مكان الحادثة الإرهابية التي وقعت أمس في ​الميناء​، اننا على اطلاع دائم على اوضاع المتهمين بالارهاب الخارجين من السجن.