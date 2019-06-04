اشار مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى ان الارهابي عبد الرحمن مبسوط كان بمفرده اثناء تنفيذ العملية الارهابية، وقد تم توقيفه في العام 2016 بعد ان سافر الى سوريا، كما تم سجنه واخلي سبيله بعد سنة سجنية ونصف وهو كان بحال نفسية غير مستقرة وعمله عمل افرادي، والواقع ان ما حصل امر ارهابي اليم على طرابلس ولبنان، وما حصل ليس بالسهولة ان يتكرر ولكن يجب ان نكون بجهوزية كبيرة.
واعتبر عثمان في تصريح له بعد تفقد مكان الحادثة الإرهابية التي وقعت أمس في الميناء، اننا على اطلاع دائم على اوضاع المتهمين بالارهاب الخارجين من السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان من طرابلس: ارهابي طرابلس كان بحال نفسية غير مستقرة وعمله عمل افرادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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