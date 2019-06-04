افاد مراسل النشرة في سوريا عن تقدم حققته وحدات الجيش السوري في عمليتها العسكرية وسيطرتها على بلدة القاروطية غرب بلدة القصابية بريف إدلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة وذلك بعد ان سيطرت على بلدة القصابية ما سهل التوسع باتجاه قرى وبلدات ريف ادلب الجنوبي وقطع طريق امداد المسلحين كفرنبودة الهبيط.
وتزامن الهجوم مع اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش السوري والفصائل المسلحة على محور الحميرات ومزارع قيراطة بريف حماة الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري يسيطر بعد اشتباكات عنيفة على بلدة القاروطية بريف إدلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.