النشرة: الجيش السوري يسيطر بعد اشتباكات عنيفة على بلدة القاروطية بريف إدلب الجنوبي

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​ عن تقدم حققته وحدات ​الجيش السوري​ في عمليتها العسكرية وسيطرتها على بلدة القاروطية غرب بلدة القصابية ب​ريف إدلب الجنوبي​ بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع المجموعات المسلحة وذلك بعد ان سيطرت على بلدة القصابية ما سهل التوسع باتجاه قرى وبلدات ريف ادلب الجنوبي وقطع طريق امداد المسلحين كفرنبودة الهبيط.

وتزامن الهجوم مع اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش السوري والفصائل المسلحة على محور الحميرات ومزارع قيراطة ب​ريف حماة​ الشمالي.